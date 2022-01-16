На Донбасі зафіксовано 275 одиниць техніки поза зоною зберігання — штаб ООС

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ОБСЄ зафіксувала 275 одиниць важкої техніки, розмішеної з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє штаб ООС.

"Протягом минулої доби на тимчасово окупованій території виявлено розміщення 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей" — йдеться у повідомленні.

Додають, що серед розмішеної техніки невстановлені танки, САУ, ББМ, 2С1 "Гвоздика" 122 мм, Т-72, Т-64 тощо.

Зазначають, що окупанти продовжують перешкоджати роботі Місії. Вони вели вогонь по БПЛА ОБСЄ та перешкоджали роботі навігації безпілотників.

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