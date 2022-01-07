Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу підтвердили готовність до його розширення та права України вступити до НАТО.

Про це він сказав під час брифінгу за результатами позачергового відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО 7 січня.

Про вступ України до НАТО

Столтенберг повідомив, що очільники МЗС країн НАТО підтвердили, що Альянс залишиться на твердій позиції щодо права України вступити до НАТО.

"Усі союзники НАТО підтвердили, що ми не будемо йти на компроміси щодо ключових принципів, включно з тим правом, що кожна країна має сама вирішувати свій шлях і якою частиною системи безпеки вона хоче бути...Ми чітко дали зрозуміти Росії, що не підемо на поступки у принципах, що кожна країна має право на приєднання", — заявив він.

За його словами, Україна хоч і не є країною-учасницею НАТО, але вона є важливим партнером і має право захищатися, якщо їй погрожують. А країни НАТО, які керуються принципом "один за всіх і всі за одного", готові надати їй практичну підтримку. Водночас Столтенберг наголосив, що завдання Альянсу — не розпалити війну, а запобігти конфлікту.

Він також привітав прагнення України та Грузії вступити до НАТО, і Альянс буде працювати з ними у цьому напрямку.

"І реформи дуже важливі, бо це шлях до набуття стандартів НАТО. Таким чином суспільства цих двох держав стають сильнішими, що робить їх спроможними опиратися тиску Росії", — додав керманич Північноатлантичного альянсу.

Про загрозу вторгнення Росії та її стримування

За словами Столтенберга, Росія продовжує розхитувати ситуацію на Донбасі, тому у НАТО думають, як скоригувати захист на східних кордонах.

"Росія військові не припинили свою діяльність. Вони додають все більше військ, спроможностей. Ми бачимо артилерію, війська, дуже багато війських потужностей, які збираються наколо України та в Україні. Якщо це ще поєднати з риторикою, коли вони говорять, що не погоджуються з нашими вимогами; якщо це поєднати з тим, що раніше Росія робила проти сусідів, Грузії та України, то це надсилає нам такий меседж, що це реальний ризик для нового військового конфлікту в Європі" — заявив генсек НАТО.

У цьому контексті він вважає дуже важливою готовність Росії до перемовин, які відбудуться напередодні зустрічі Росія—НАТО, хоча раніше російська сторона ігнорувала ці пропозиції. На думку Столтенберга, такий діалог зміцнить безпеку і гарантує мир в Європі. Водночас він зауважив, що треба бути готовими до того, що дипломатія не спрацює і не зупинить Москву.

"Ми послали Росії чіткий сигнал, якщо вони використовають військову силу, то це буде величезна ціна — політичні і економічні санкції з боку США і Європи. Ми підтримуюємо Україну", — сказав він.

Що відомо

У Північноатлантичному альянсі заявили, що перед переговорами представників НАТО із Росією у Брюсселі 10 січня пройде засідання комісії Україна-НАТО, на якому обговорять безпекову ситуацію в регіоні.

4 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив проведення зустрічі між представниками альянсу та РФ через напруження на українському кордоні 12 січня.

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

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