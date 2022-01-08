Окупанти проведуть військові навчання резервістів

Так званий "голова ЛНР" Леонід Пасечник підписав "указ" про проведення військові збори резервістів. Навчання окупанти планують провести з 10 по 15 січня.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ.

"З метою підготовки та вдосконалення навичок громадян, які перебувають у запасі, приписаних до складу резервних формувань на відповідні військові посади, ухвалюю: Народній міліції ЛНР організувати та провести навчальні військові збори громадян, які перебувають у запасі, у період з 10 січня 2022 по 15 січня 2022", - йдеться в указі.

Подробиці про проведення навчань засекречені, невідомо про кількість людей, яких планують залучити до зборів.

Також підконтрольні російським окупантам ЗМІ повідомляють, що 7 січня підрозділи так званої "народної міліції ДНР" били приведені у стан повної бойової готовності та перебували у такому стані до ранку 8 січня.

Що відомо

Видання The New York Times опублікувало мапу, на якій показало розташування російських військ на кордоні з Україною.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію.

21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

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