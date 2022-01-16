251 підтверджений випадок, 5 смертей: коронавірус на Вінниччині

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 251 мешканця області. Це на 163 менше, аніж днем раніше. Одужали 152 пацієнти. Летальних випадків зафіксували п'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 16 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 338 вінничан. З них одужали 108 430 людей. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 238 мешканців області.

В Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 4190 випадків менше, ніж за попередню добу. Від ускладнення захворювання померли 88 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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