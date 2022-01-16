logo logo
251 підтверджений випадок, 5 смертей: коронавірус на Вінниччині
Регіони

251 підтверджений випадок, 5 смертей: коронавірус на Вінниччині

Віталій Бондарєв
·
251 підтверджений випадок, 5 смертей: коронавірус на Вінниччині Фото: УНІАН

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 251 мешканця області. Це на 163 менше, аніж днем раніше. Одужали 152 пацієнти. Летальних випадків зафіксували п'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 16 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 338 вінничан. З них одужали 108 430 людей. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 238 мешканців області.

В Україні підтвердили 6 379 нових випадків захворювання на коронавірус, що на 4190 випадків менше, ніж за попередню добу. Від ускладнення захворювання померли 88 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Що відомо

  • Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

"Онуки наших онуків інфікуватимуться SARS-CoV-2". Що буде з коронавірусом після пандемії

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди