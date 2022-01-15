Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації в Україні залежатиме від того, який шлях обере керівництво Росії — шлях ескалації та санкцій або продовження дипломатичних переговорів.
Про це Псакі заявила на брифінгу в Білому домі.
Вона наголосила, що якщо Росія вирішить напасти на Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце 2014 року". За її даними, вторгнення можливе в середині січня-лютого за сфабрикованим приводом.
"Це повертає нас у 2014 рік, включаючи саботаж та інформаційні операції зі звинуваченням України у підготовці неминучих атак на російські сили на сході України та російські військові плани розпочати таку активність за кілька тижнів до військового вторгнення", — заявила Псакі.
Водночас вона заявила, що США відкриті для переговорів з Росією та висловила сподівання, що Кремль обере дипломатичний шлях вирішення ситуації.
"Це залежить від президента Путіна і Росії, щоб визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони ухвалять", — сказала речниця Білого дому.
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Своєю чергою представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія направила в Україну групу диверсантів для здійснення провокацій як приводу для вторгнення. Як повідомляє телеканал CNN, йдеться про диверсантів, навчених вести бойові дії у міських умовах із застосуванням вибухівки. Передбачається, що їхнім завданням можуть бути акти саботажу проти "проросійських сил" в Україні.
Що відомо
- Сенатор від Демократичної партії США Марко Рубіо 14 січня представив законопроєкт "Про стримування ворожих дій авторитарних держав". Він передбачає санкції проти Росії, її керівництва та фінансової системи в разі вторгнення в Україну.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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