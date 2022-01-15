Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації в Україні залежатиме від того, який шлях обере керівництво Росії — шлях ескалації та санкцій або продовження дипломатичних переговорів.

Про це Псакі заявила на брифінгу в Білому домі.

Вона наголосила, що якщо Росія вирішить напасти на Україну, "це матиме економічні наслідки, які вийдуть далеко за межі тих, що мали місце 2014 року". За її даними, вторгнення можливе в середині січня-лютого за сфабрикованим приводом.

"Це повертає нас у 2014 рік, включаючи саботаж та інформаційні операції зі звинуваченням України у підготовці неминучих атак на російські сили на сході України та російські військові плани розпочати таку активність за кілька тижнів до військового вторгнення", — заявила Псакі.

Водночас вона заявила, що США відкриті для переговорів з Росією та висловила сподівання, що Кремль обере дипломатичний шлях вирішення ситуації.

"Це залежить від президента Путіна і Росії, щоб визначити, яким буде подальший шлях. Ми готові незалежно від того, яке рішення вони ухвалять", — сказала речниця Білого дому.

Своєю чергою представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія направила в Україну групу диверсантів для здійснення провокацій як приводу для вторгнення. Як повідомляє телеканал CNN, йдеться про диверсантів, навчених вести бойові дії у міських умовах із застосуванням вибухівки. Передбачається, що їхнім завданням можуть бути акти саботажу проти "проросійських сил" в Україні.

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