Міністерство охорони здоров'я оприлюднило інформацію про новий штам коронавірусу “Омікрон” за попередніми результатами наукових досліджень.

Що на даний момент відомо про “Омікрон”

“Омікрон” частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом “Дельта”. Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Відбувається зсув захворюваності на штам “Омікрон” у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік пацієнтів, хворих на штам “Дельта”, був 38,3 роки, то на “Омікрон” – 30,8 роки. Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із “Дельтою” він становив близько 2,5%, для “Омікрону” – у понад 5 разів вище, це 13%. Попередньо, “Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”. Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із “Дельтою”, зазначили фахівці. У країнах, де виявлений “Омікрон”, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня. Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє “Омікрон”. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам не спостерігається. У порівнянні зі штамом “Дельта”, випадки захворювання на “Омікрон” мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні. Ризик потрапити у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для хворих з “Омікроном” є вполовину меншим, ніж для інфікованих “Дельтою”. Лише в 0,6% хворих на “Омікрон” були госпіталізовані у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас, наголошують у МОЗ, дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Що відомо

Читайте також

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу