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Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження — 13% — МОЗ
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Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження — 13% — МОЗ

Олена Богданьок
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Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження — 13% — МОЗ Global Look Press

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило інформацію про новий штам коронавірусу “Омікрон” за попередніми результатами наукових досліджень.

Що на даний момент відомо про “Омікрон”

  1. “Омікрон” частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом “Дельта”.
  2. Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.
  3. Відбувається зсув захворюваності на штам “Омікрон” у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік пацієнтів, хворих на штам “Дельта”, був 38,3 роки, то на “Омікрон” – 30,8 роки.
  4. Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із “Дельтою” він становив близько 2,5%, для “Омікрону” – у понад 5 разів вище, це 13%.
  5. Попередньо, “Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”. Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із “Дельтою”, зазначили фахівці.
  6. У країнах, де виявлений “Омікрон”, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.
  7. Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє “Омікрон”. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам не спостерігається.
  8. У порівнянні зі штамом “Дельта”, випадки захворювання на “Омікрон” мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.
  9. Ризик потрапити у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для хворих з “Омікроном” є вполовину меншим, ніж для інфікованих “Дельтою”.
  10. Лише в 0,6% хворих на “Омікрон” були госпіталізовані у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас, наголошують у МОЗ, дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Що відомо

  • Про новий штам коронавірусу "Омікрон", який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
  • Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
  • За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
  • Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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