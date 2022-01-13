Міністерство охорони здоров'я оприлюднило інформацію про новий штам коронавірусу “Омікрон” за попередніми результатами наукових досліджень.
Що на даний момент відомо про “Омікрон”
- “Омікрон” частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом “Дельта”.
- Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.
- Відбувається зсув захворюваності на штам “Омікрон” у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік пацієнтів, хворих на штам “Дельта”, був 38,3 роки, то на “Омікрон” – 30,8 роки.
- Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із “Дельтою” він становив близько 2,5%, для “Омікрону” – у понад 5 разів вище, це 13%.
- Попередньо, “Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”. Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із “Дельтою”, зазначили фахівці.
- У країнах, де виявлений “Омікрон”, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.
- Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє “Омікрон”. Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на цей штам не спостерігається.
- У порівнянні зі штамом “Дельта”, випадки захворювання на “Омікрон” мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.
- Ризик потрапити у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для хворих з “Омікроном” є вполовину меншим, ніж для інфікованих “Дельтою”.
- Лише в 0,6% хворих на “Омікрон” були госпіталізовані у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.
Водночас, наголошують у МОЗ, дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.
Що відомо
- Про новий штам коронавірусу "Омікрон", який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
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