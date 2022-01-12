Угорщина запровадила державне регулювання цін на продукти

Влада Угорщини ухвалила рішення зафіксувати ціни на шість продуктів харчування на рівні, які спостерігались станом на 15 жовтня 2021 року.
Про це за результатами парламентського засідання 12 січня заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.
"Ми вирішили, що втрутимось у ціноутворення шести продуктів: цукру-піску, пшеничного борошна, соняшникової рослинної олії, свинячих окостів, курячих грудок та коров'ячого молока 2,8-відсоткової жирності", — повідомив політик.
За його словами, вартість перелічених продуктів має повернутись на рівень 15 жовтня 2021 року.
"Починаючи з лютого, так має бути у всіх магазинах", — наголосив прем’єр.
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Орбан додав, що уряд вдається до таких заходів задля захисту інтересів громадян на тлі зростання цін на продукти першої необхідності, обумовлених енергетичною кризою в Європі. Він нагадав, що раніше Угорщина обмежила зростання цін на бензин та намагається знизити розміри комунальних платежів.
Що відомо
- Кабінет міністрів України затвердив рішення про державне регулювання цін на низку соціальних продуктів, серед яких гречка, цукор та яйця.
- Раніше уряд постановив обмежити на період карантину вартість газу для виробників деяких продовольчих товарів, серед яких – хліб, молоко, олія та курятина.
- В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися на 9-75%, Найбільше зросли середні ціни на соняшникову олію зросли (70%) та цукор (75%).
- В Україні за рік найбільше виросли ціни на м'ясо, зокрема яловичину, хліб, гречку та яблука. Натомість ціна на борошно та молоко майже не змінилась, а яйця подешевшали майже на три гривні.
- У вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,5%, зокрема, подорожчали одяг і взуття, житлово-комунальні послуги і послуги, пов'язані з охороною здоров'я і освітою.
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