Кабінет Міністрів України затвердив рішення про державне регулювання цін на низку соціальних продуктів, серед яких гречка, цукор та яйця. Тепер роздрібна надбавка під час їх продажу не може перевищувати 10%, відтак гречка може мати націнку не більше 9 грн з одного кілограма.

"Внести зміни, відповідно до яких на період дії карантину на певні товари граничний рівень торговельної надбавки не має перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни, з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу", — йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабміну.

Прем'єр-міністр зазначив, що останнім часом у країні значно зросли продукти харчування, відповідно тому держава змушена реагувати та вводити регуляторні механізми для обмеження відсотку надбавки на вартість соціальних продуктів — вони діятимуть до кінця карнатину.

Граничні надбавки до гуртових цін на продукти під час розрідного продажу:

гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн.)

цукор 34,9% (+7,3 грн)

пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)

макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)

молоко 9,2% (+2,36 грн)

соняшникова олія 48% (+20,25 грн)

яйця 11,5% (+3,15 грн.)

птах 26,9% (+15,06 грн)

вершкове масло 12,3% (+5,46 грн)

Що відомо

В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися на 9-75%, Найбільше зросли середні ціни на соняшникову олію зросли (70%) та цукор (75%).

В Україні за рік найбільше виросли ціни на м'ясо, зокрема яловичину, хліб, гречку та яблука. Натомість ціна на борошно та молоко майже не змінилась, а яйця подешевшали майже на три гривні.

У вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,5%, зокрема, подорожчали одяг і взуття, житлово-комунальні послуги і послуги, пов'язані з охороною здоров'я і освітою.

Читайте також

Чому українська олія у Польщі дешевша, ніж в Україні. Пояснює експерт

Вигляд, температура зберігання та маркування: як захиститися від зіпсованої їжі. Радить експерт

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу