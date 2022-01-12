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Держава регулюватиме ціни на гречку, цукор та яйця — рішення уряду
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Держава регулюватиме ціни на гречку, цукор та яйця — рішення уряду

Ярослав Лепеха
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Держава регулюватиме ціни на гречку, цукор та яйця — рішення уряду Прокуратура Волині

Кабінет Міністрів України затвердив рішення про державне регулювання цін на низку соціальних продуктів, серед яких гречка, цукор та яйця. Тепер роздрібна надбавка під час їх продажу не може перевищувати 10%, відтак гречка може мати націнку не більше 9 грн з одного кілограма.

"Внести зміни, відповідно до яких на період дії карантину на певні товари граничний рівень торговельної надбавки не має перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни, з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу", — йдеться у пояснювальній записці до постанови Кабміну.

Прем'єр-міністр зазначив, що останнім часом у країні значно зросли продукти харчування, відповідно тому держава змушена реагувати та вводити регуляторні механізми для обмеження відсотку надбавки на вартість соціальних продуктів — вони діятимуть до кінця карнатину.

Граничні надбавки до гуртових цін на продукти під час розрідного продажу:

  • гречана крупа на 23,8% (+8,9 грн.)
  • цукор 34,9% (+7,3 грн)
  • пшеничне борошно 15,4% (+1,96 грн)
  • макаронні вироби 18,4% (+3,72 грн)
  • молоко 9,2% (+2,36 грн)
  • соняшникова олія 48% (+20,25 грн)
  • яйця 11,5% (+3,15 грн.)
  • птах 26,9% (+15,06 грн)
  • вершкове масло 12,3% (+5,46 грн)

Що відомо

  • В Україні відпускні ціни виробників на харчові продукти за рік збільшилися на 9-75%, Найбільше зросли середні ціни на соняшникову олію зросли (70%) та цукор (75%).
  • В Україні за рік найбільше виросли ціни на м'ясо, зокрема яловичину, хліб, гречку та яблука. Натомість ціна на борошно та молоко майже не змінилась, а яйця подешевшали майже на три гривні.
  • У вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,5%, зокрема, подорожчали одяг і взуття, житлово-комунальні послуги і послуги, пов'язані з охороною здоров'я і освітою.

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