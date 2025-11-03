Президент Фінляндії Александр Стубб висловив припущення, що наприкінці листопада під час саміту G20 в Південній Африці американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише Yle.

Нагадаємо, саміт має відбудеться з 21 по 22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі — найбільшому місті Південно-Африканської Республіки. Втім, ще у вересні Трамп заявив, що не планує брати участь у заході, а замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Свою участь у саміті не підтвердив і Путін. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський лідер не планує особисто відвідувати зустріч лідерів G20.

"Путін не візьме особисто участі, але Росія, як ми й казали, буде представлена ​​на гідному рівні", — сказав Пєсков, якого цитує The Moscow Times.

Як зазначає видання, відмова Путіна від участі може бути пов’язана з тим, що Південно-Африканська Республіка, де проходитиме саміт, ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. У 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Своєю чергою, Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".