Президент Фінляндії Александр Стубб висловив припущення, що наприкінці листопада під час саміту G20До країн G20 входять Аргентина, Австралія, Велика Британія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина та США. Дві регіональні організації – Європейський Союз і Африканський Союз – також є членами. в Південній Африці американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це пише Yle.
Нагадаємо, саміт має відбудеться з 21 по 22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі — найбільшому місті Південно-Африканської Республіки. Втім, ще у вересні Трамп заявив, що не планує брати участь у заході, а замість нього до Африки має поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Свою участь у саміті не підтвердив і Путін. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський лідер не планує особисто відвідувати зустріч лідерів G20.
"Путін не візьме особисто участі, але Росія, як ми й казали, буде представлена на гідному рівні", — сказав Пєсков, якого цитує The Moscow Times.
Як зазначає видання, відмова Путіна від участі може бути пов’язана з тим, що Південно-Африканська Республіка, де проходитиме саміт, ратифікувала Римський статут, тому зобов’язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. У 2023 році МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою в незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії.
Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині
16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.
Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".
Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".
А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.
22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Своєю чергою, Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".