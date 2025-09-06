Трамп хоче провести саміт G20 у своєму гольф-комплексі в Маямі

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, 5 вересня, що США прийматимуть у 2026 році саміт G20 у своєму комплексі для гольфу Trump National Doral у Маямі у штаті Флорида.

Про це пише Politico.

“Ми матимемо честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років”, – сказав Трамп, підписуючи серію виконавчих наказів в Овальному кабінеті в п'ятницю в другій половині дня. — Всі хочуть, щоб це відбулося (в Доралі — ред.), тому що це поруч з аеропортом, це найкраще місце. Все прекрасно”.

Трамп наголосив, що особисто він не отримає від цього жодної вигоди.

Як відзначає видання, протягом багатьох років Трамп висловлював бажання показати світовим лідерам Маямі — одне з його улюблених міст. У 2019 році він заявив, що це місто у Флориді буде гарним місцем для проведення саміту G-7, який США мали організувати у 2020 році, однак його довелося скасувати через пандемію COVID-19.

“Дорал розташований у межах Маямі... це чудове місце, дуже успішний район Флориди, — сказав Трамп під час саміту G-7 у Франції в 2019 році. — Дуже важливо, що він всього в п'яти хвилинах від аеропорту, аеропорт розташований прямо поруч”.

Президент зазначив, що міністр фінансів Скотт Бессент організує порядок денний саміту, а директор Національної економічної ради Кевін Гассет буде виконувати функції координатора.

“Маямі має честь приймати саміт G20, що стане історичним моментом як для Маямі, так і для всієї країни, — заявив мер Маямі Френсіс Суарес у своїй заяві після оголошення Трампа. — Це підкреслює роль Маямі на міжнародній арені, коли такі події, як G20, Американський бізнес-форум і Чемпіонат світу з футболу 2026 року, хочуть називати Маямі своїм домом”.

Цьогорічний саміт країн-членів G20 має відбутися в Йоганнесбурзі у ПАР 21-22 листопада 2025 року. Трамп дав зрозуміти, що, можливо, пропустить цьогорічний саміт, який відбудеться в Південній Африці в листопаді.

"Можливо, я пошлю когось іншого, тому що у мене було багато проблем з Південною Африкою. У них дуже погана політика", – сказав Трамп у липні.