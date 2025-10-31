Українська зовнішня розвідка встановила конкретні адреси місцезнаходження українських дітей, викрадених Росією. Перший список, що налічує понад 300 імен та адрес, буде переданий міжнародним партнерам.

Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні 31 жовтня. За словами президента, розвідка виконала завдання з пошуку чітких адрес, де Росія утримує дітей.

"Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси", — сказав президент.

Він зазначив, що це "чутливе питання", над яким триває "багато тихої дипломатичної роботи".

"Перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають", — підсумував Зеленський.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.