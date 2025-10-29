Двопартійна група сенаторів США працює над тим, щоб доставити посла Росії США Олександра Дарчієва до Сенату для свідчень. Слухання стосуватимуться російської кампанії з викрадення українських дітей, яка є основою для обвинувального акту Міжнародного кримінального суду проти Путіна.

Про це повідомляє газета The Hill.

Ініціаторами виступили сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Браян Шатц (Демократична партія). Вони повідомили виданню, що працюють над проведенням слухань у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм.

Провідні члени комітету заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для дачі свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.

Сенатор Шатц наголосив, що для Дарчієва важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".

"Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне", – сказав він.

Водночас Шатц визнав, що сенатори, ймовірно, просто надішлють запрошення, оскільки не впевнені, що можуть юридично "змусити іноземця приїхати".

Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і заявило про готовність зробити свій внесок. "The Hill" також звернулося за коментарем до російського посольства.

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч дітей та зусиллях щодо їх повернення до України. За незалежними оцінками, Росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей, тоді як російські посадовці стверджують, що ця кількість становить близько 700 000.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.