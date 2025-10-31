США скасували зустріч президента Трампа з очільником Росії Путіним у Будапешті після того, як Росія надіслала меморандум з вимогами для України після розмови держсекретаря США Рубіо та глави МЗС Росії Лаврова.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За даними видання, серед вимог Росії — територіальні поступки з боку України, значне скорочення кількості Збройних сил України та гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не збирається поступатись Росії власними територіями.

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава — це що, приватна власність? 30% Донецької області — це що, моя приватна власність? Обмін територіями — це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України", — пояснював Зеленський.

Також Марко Рубіо та Сергій Лавров мали "напружену" телефонну розмову, яка мала б підготувати зустріч Трампа та Путіна у Будапешті. Після розмови Марко Рубіо повідомив президенту США, що Росія "не виявляє бажання вести переговори". Трамп "не був вражений їхньою позицією", повідомили джерела видання.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Згодом він пояснив, що не планує зустрічатися Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною. Своєю чергою, Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".