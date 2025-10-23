Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир’я з Росією можливе, однак для його досягнення необхідно посилити тиск на країну.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі 23 жовтня.

Він підкреслив, що Україна не робитиме "ніяких територіальних поступок" Росії, натомість готова брати участь у будь-якому форматі переговорів.

"Ми заявляли, що готові підтримати припинення вогню. Ми готові підтримати будь-які переговори, я маю на увазі формат. Але значення переговорів є дуже важливим. Нам потрібні чесні дискусії. Нам потрібен тривалий мир. Це дуже важливо для нашої нації", — сказав Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв про те, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини президента США Трампа та очільника РФ Путіна, він готовий до них долучитися.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Ввечері 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в столиці Угорщини Будапешті. Пояснивши це рішення тим, на сьогодні не вважає за правильне зустрічатися з Путіним, тому скасував ці плани, однак зустрінеться з очільником Росії в майбутньому.