Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила пакет додаткових санкцій проти ключових секторів російської економіки. Їх можуть запровадити, якщо Путін і надалі зволікатиме із припиненням війни в Україні. Водночас Вашингтон очікує, що європейські союзники зроблять наступний крок у тиску на Москву.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників, нові потенційні санкції США спрямовані на банківський сектор Росії та інфраструктуру, яка використовується для постачання нафти на ринок.

Цей крок демонструє наявність у Вашингтоні "добре розробленого інструментарію" для посилення тиску на Кремль. Він слідує за санкціями, які адміністрація Трампа запровадила цієї 22 жовтня проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Це були перші санкції США проти РФ з моменту повернення Трампа на посаду в січні 2025 року.

Незважаючи на готовність до нових обмежувальних заходів, один із високопоставлених чиновників США повідомив Reuters, що Вашингтон хотів би, "щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії", який може включати додаткові санкції або тарифи.

Крім того, за словами джерел, американські посадовці повідомили європейським колегам, що підтримують план ЄС щодо використання заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва.

Посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснефти" та "Лукойла". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.

Згодом стало відомо, що після запровадження санкцій Міністерством фінансів США проти двох найбільших російських нафтових компаній, у Конгресі активізувалося обговорення нового законопроєкту, який передбачає тарифи на країни, що купують російську нафту.