США тимчасово зняли санкції з німецької дочки "Роснєфті"

Міністерство фінансів США зняло санкції з компаній Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH до 29 квітня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні мінфіну США.

США звільнило від санкції дочку "Роснєфті" для того, щоб Німеччина врегулювала питання власності компанії. Уряд Німеччини розглядає можливість націоналізувати компанію та продати її іноземному інвестору. Про це повідомляє Reuters.

У 2022 році уряд Німеччини взяв під довірче управління дочку "Роснєфті". Договір між урядом та компанією про довірче управління поновлюють кожні 6 місяців. Та його можна скасувати через суд і таким чином контроль повернеться до "Роснєфті".

Санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти"

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

Тим часом компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських і британських санкцій.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп забезпечуватиме дотримання нових нафтових санкцій проти РФ, аби змусити Путіна перейти до переговорів для припинення війни проти України.