Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський лідер Дональд Трамп забезпечуватиме дотримання нових нафтових санкцій проти РФ, аби змусити очільника Кремля Володимира Путіна перейти до переговорів для припинення війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання", – запевнив посол.

Вітакер припустив, що можливо запроваджені Білим домом обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній змусять російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"І припинити цю війну, або принаймні укласти угоду про припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення (щодо закінчення війни – ред.)", – сказав він.

Вітакер також додав, що ці обмеження, — лише початок, й, мовляв, у Трампа "всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує", і що "є ще багато інших". Втім посол не уточнив, про що саме йдеться.

Раніше він заявляв, що очільник Білого дому прагне вплинути як на Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни.

Санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти"

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

Тим часом компанія "Лукойл" почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів після запровадження американських і британських санкцій.