В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути групу із 17 дітей та підлітків.

Про це у Telegram 27 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів кілька їхніх історій.

"17-річного хлопця окупанти примусово відправили до військового табору — окопи, стройові навчання, зброя, дрони — усе під контролем російських військових і без згоди батьків. Іншого 17-річного юнака затримали під час обшуку дому: забрали техніку, допитували через рідних у ЗСУ, а потім ще не раз приходили й погрожували його родині", — йдеться у дописі посадовця.

Також, за словами голови ОПУ, 7-річного хлопчика, якого вдалося повернути в Україну з ТОТ, дідусь і бабуся змушені були ховати вдома, бо окупаційна влада готувала його до "вилучення".

Ще одна 12-річна дівчинка та її 9-річний брат щодня стикалися з цькуванням у школі, де чули, що їх "треба вбити, бо вони українці".

"Сьогодні всі ці діти нарешті вдома — у безпеці, у вільній Україні. Вони отримують допомогу, відновлюють документи й повертаються до мирного життя", — додав Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.