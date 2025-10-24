В Україну з російської окупації повернули жінку та її маленького сина

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути жінку та її маленького сина.

Про у Telegram 24 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної жінки перетворилося на виживання.

"Коли вона відмовилася отримувати російський паспорт, так звані служби опіки РФ спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину", — каже посадовець.

Так, жінка рік жила в постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину.

"Єдине, про що вона мріяла, — виїхати до сестри у Дніпро. Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній Україні території. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб розпочати нове життя у безпеці", — додав Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ на засіданні Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.