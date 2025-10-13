На тимчасово окупованих територіях України росіяни порушують права дітей. Зокрема вони не можуть навчатися за українською системою освіти. Також їх б'ють за непокору, ізолюють та примусово дають психотропні препарати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

За її словами, дітям у таких умовах дуже важко жити. Вони не мають права говорити українською мовою, а тим більше — вивчати її.

"Вони знають: за це можуть бути покарані самі або ж постраждають їхні батьки. Часто за таку непокору дітей б'ють, ізолюють, примусово дають психотропні препарати — про такі випадки мені відомо особисто. І, на жаль, це лише частина того, що відбувається. Те, про що ми не маємо права мовчати", — сказала посадовиця.

Водночас Герасимчук зазначила, що діти з ТОТ не можуть звернутися щодо порушення їхніх прав росіянами, оскільки ті позбавляють їх будь-якої можливості захистити свої права.

"Якщо дорослі хоча б інколи знаходять якусь можливість повідомити, наприклад, на портал "Діти війни" про те, що вони мають інформацію щодо якогось злочину стосовно української дитини, то діти частіше за все не знаходять такого способу комунікації", — каже радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації.

Однак вона наголосила, що якщо в дитини є доступ до інтернету, вона може зайти на портал "Діти війни" і розповісти, що з нею трапилося. Це дає можливість дізнатися про такі випадки й допомогти.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.