Бессент заявив про домовленість, яка дозволить Китаю уникнути 100% мит США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що досяг "дуже суттєвої домовленості" з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном, яка дозволить уникнути 100% американських тарифів на китайські товари.

Про це він заявив в ефірі NBC News, передає Reuters.

Бессент заявив, що досягнута в Куала-Лумпурі (Малайзія) угода дозволить президенту Дональду Трампу та голові Китаю Сі Цзіньпіну обговорити подальшу торгівельну співпрацю наступного тижня. Порядок денний включатиме більш збалансовану торгівлю між США та Китаєм, закупівлі Китаєм американської сої та іншої сільськогосподарської продукції, а також контроль над кризою фентанілу в США.

На запитання, чи очікує він, що США реалізують погрозу Трампа ввести 100% мита на китайські товари, Бессент відповів негативно.

"Ні, не впевнений, і я також очікую, що ми отримаємо певне відтермінування щодо контролю за експортом рідкісноземельних металів, про яке китайці говорили", - сказав глава Мінфіну США.

Бессент додав, що остаточні умови будуть визначені двома лідерами.

Адміністрація президента США повідомила, що Трам зустрінеться з очільником Китаю Сі Цзіньпінем 30 жовтня.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що він збирається обговорити мита на імпорт з Китаю з Сі Цзіньпінем.

Що відомо про мита США та Китаю

2 квітня 2025 року Дональд Трамп встановив мінімальне мито в 10% на всі імпортні товари. Ставки для деяких країн відрізняються, зокрема для Китаю тоді мито становило 34%.

8 квітня США запровадили додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю склала 118%.

Проте вже 12 травня США та Китай погодили 90-денне призупинення дії цих додаткових мит: США знизили ставку на китайські товари з рівня 145 % до 30 %, а Китай — зі 125 % до 10 %. Це рішення стало результатом дводенних переговорів у Женеві.

Впродовж наступних місяців обидві країни продовжували обмінюватися погрозами та запроваджувати нові обмеження. У жовтні Трамп знову пригрозив запровадити додаткові 100% тарифи, якщо Пекін не перегляне свою "агресивну торговельну політику".

Як зазначено на сайті China-Briefing, поточні тарифи "зупинені" на рівні 30 % на імпорт із Китаю та 10 % на товари зі США в рамках тимчасового тарифного перемир’я.

В указі Білого дому від 11 серпня 2025 року йдеться, що США продовжили "призупинення" мит до 10 листопада 2025 року, які наклали у квітні 2025 року.

Також порушується тема застосування мит проти Китаю за те, що він закуповує російську нафту — Мінфін США допускає тарифи до 500%, заявив міністр фінансів Бессет. У Китаї відповіли, що торгівля та енергетична співпраця з іншими державами, зокрема з РФ, є легітимною і законною.