Трамп погрожує запровадити додаткові тарифи на китайські товари у розмірі 100%

Президент США Дональд Трамп заявив, що з наступного місяця Сполучені Штати запровадять додаткове 100% мито на імпорт із Китаю.

Про це пише ВВС.

У дописі в соціальних мережах Трамп також повідомив, що США планують обмежити експорт критично важливого програмного забезпечення, посиливши економічний тиск на Пекін.

Рішення Трампа стало відповіддю на нещодавнє рішення Китаю посилити правила експорту рідкоземельних елементів — стратегічно важливих матеріалів, що використовуються у виробництві автомобілів, смартфонів та військової техніки.

Трамп звинуватив Китай у "ворожих діях" і спробах "тримати світ у заручниках". Він також пригрозив скасувати заплановану зустріч із президентом Сі Цзіньпіном, хоча пізніше уточнив, що "ще не впевнений, чи вона відбудеться".

"Я все одно поїду туди", — заявив Трамп журналістам у Білому домі.

На тлі його заяв американські фінансові ринки різко відреагували — індекс S&P 500 впав на 2,7%, що стало найгіршим показником із квітня.

Китай є провідним світовим виробником рідкоземельних металів і мінералів. Востаннє, коли Пекін посилював контроль над експортом, після підвищення мит США на китайські товари, це викликало кризу серед американських виробників. Зокрема, компанія Ford була змушена тимчасово зупинити виробництво.

Крім того, Китай розпочав антимонопольне розслідування проти американської компанії Qualcomm, що може заблокувати її угоду з іншим виробником мікрочипів.

Також Пекін запровадив нові портові збори для суден, пов’язаних зі США, включно з тими, що належать або керуються американськими компаніями.

Американські та китайські чиновники останні місяці ведуть переговори щодо торговельних обмежень, TikTok, сільського господарства та експорту технологій. Зустріч двох лідерів планувалася цього місяця в Південній Кореї, але після останніх подій її проведення залишається під питанням.

Аналітики вважають, що нові кроки Китаю мають на меті підсилити позиції Сі Цзіньпіна перед переговорами. Експертка з питань критичних мінералів Ґрейс Баскаран із Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначила, що нові обмеження "вдаряють саме по оборонній промисловості США".

"Нічого так не стимулює Америку, як удар по її оборонці. США доведеться домовлятися, бо варіантів небагато", — сказала вона.

Хоча зустріч Трампа й Сі наразі малоймовірна, експерти не виключають подальших переговорів, оскільки нові китайські правила набудуть чинності лише в грудні.

"Переговори неминучі", — додала Баскаран. — "Питання лише в тому, хто їх вестиме і де саме".