У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на заяви американської влади щодо запровадження проти Пекіна мит до 500% за купівлю російської нафти. Там наголошують, що торгівля та енергетична співпраця з іншими державами, зокрема з РФ, є легітимною і законною.

Про це на брифінгу заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь.

"Китай неодноразово висловлював свою позицію з цього питання. Звичайна торгівля та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є легітимною та законною. Те, що роблять США, є типовим одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно порушить міжнародні економічні та торгові правила й загрожуватиме безпеці та стабільності глобальних промислових ланцюгів постачання", — сказав він.

Також Лінь Цзянь вкотре назвав війну РФ проти України "кризою", зазначивши, що позиція КНР з цього питання є "об’єктивною і справедливою".

"Що стосується кризи в Україні, Китай налаштований на сприяння переговорів про мир. Звичайна співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинна бути зруйнована або порушена... Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай вживе контрзаходів, щоб твердо захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", — резюмував речник китайського МЗС.

15 жовтня американський міністр фінансів Скотт Бессент на пресконференції заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, що 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Раніше президент Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.