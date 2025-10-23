Білий Дім анонсував дату зустрічі Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіня

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що він зустрінеться з очільником Китаю Сі Цзіньпінем 30 жовтня.
Про це повідомила речниця Керолайн Левітт 23 жовтня під час брифінгу.
"Зустріч пройде у південнокорейському місті Пусан в рамках Торгово-консультаційної зустрічі ASEANАсоціація держав Південно-Східної Азії. До неї входить 10 країн: Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янма та Камбоджа. ", — розповіла про деталі Керолайн Левітт.
Раніше Дональд Трамп повідомляв, що він збирається обговорити мита на імпорт з Китаю з Сі Цзіньпінем.
"Вони (китайці — ред.) забрали наші гроші, але тепер все змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.
Попередня особиста зустріч лідерів відбулася на саміті G20 в Осаці (Японія) 29 червня 2019 року. Тоді Трамп зустрівся із Сі під час свого першого президентського терміну.