Білий Дім анонсував дату зустрічі Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіня

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що він зустрінеться з очільником Китаю Сі Цзіньпінем 30 жовтня.

Про це повідомила речниця Керолайн Левітт 23 жовтня під час брифінгу.

"Зустріч пройде у південнокорейському місті Пусан в рамках Торгово-консультаційної зустрічі ASEAN ", — розповіла про деталі Керолайн Левітт.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що він збирається обговорити мита на імпорт з Китаю з Сі Цзіньпінем.

"Вони (китайці — ред.) забрали наші гроші, але тепер все змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.

Попередня особиста зустріч лідерів відбулася на саміті G20 в Осаці (Японія) 29 червня 2019 року. Тоді Трамп зустрівся із Сі під час свого першого президентського терміну.