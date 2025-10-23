Перейти до основного змісту
Білий Дім анонсував дату зустрічі Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіня
Білий Дім анонсував дату зустрічі Трампа та очільника Китаю Сі Цзіньпіня

Марія Патока
Трамп
Президент США Дональд Трамп (ліворуч) та голова Китаю Сі Цзіньпін потискають один одному руки під час прогулянки маєтком Мар-а-Лаго після двосторонньої зустрічі в Палм-Біч, Флорида, США, 7 квітня 2017 року. REUTERS/Carlos Barria

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що він зустрінеться з очільником Китаю Сі Цзіньпінем 30 жовтня.

Про це повідомила речниця Керолайн Левітт 23 жовтня під час брифінгу.

"Зустріч пройде у південнокорейському місті Пусан в рамках Торгово-консультаційної зустрічі ASEANАсоціація держав Південно-Східної Азії. До неї входить 10 країн: Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янма та Камбоджа. ", — розповіла про деталі Керолайн Левітт.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що він збирається обговорити мита на імпорт з Китаю з Сі Цзіньпінем.

"Вони (китайці — ред.) забрали наші гроші, але тепер все змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.

Попередня особиста зустріч лідерів відбулася на саміті G20 в Осаці (Японія) 29 червня 2019 року. Тоді Трамп зустрівся із Сі під час свого першого президентського терміну.

