Зеленський прокоментував рішення Трампа щодо Tomahawk для України
Катерина Бельмас
Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Антоніу Кошта
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) та президент Європейської ради Антоніу Кошта спілкуються зі ЗМІ після прибуття на саміт ЄС у будівлі Європейської ради в Брюсселі, 23 жовтня 2025 року. AP/Geert Vanden Wijngaert

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавнє рішення президента США Дональда Трампа не постачати Україні далекобійні ракети Tomahawk, назвавши це рішення "дуже делікатним".

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі 23 жовтня.

"Я думаю, ви чули про це від президента Трампа. Це дуже делікатне рішення. Але це така ж ситуація, як була із санкціями раніше. Це здавалося неможливим, але зараз ми бачимо рішення щодо цих енергетичних санкцій, які є дуже важливими. І тому я думаю, що в довгостроковій перспективі ми матимемо таке саме рішення в майбутньому і з цього питання. Але це залежить від американської сторони", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється…

