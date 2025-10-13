Перейти до основного змісту
Трамп пригрозив Путіну поставками “Томагавків” Україні, якщо війна не буде завершена
Трамп пригрозив Путіну поставками “Томагавків” Україні, якщо війна не буде завершена

Ольга Кацімон
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що може повідомити російському лідеру Володимиру Путіну про можливість передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю.

Трамп зазначив, що прагне забезпечити Україну новими партіями озброєння на прохання президента Володимира Зеленського.

"Вони хотіли б мати “Томагавки”. Це крок уперед", — сказав Трамп.

Американський президент не уточнив, чи ухвалене офіційне рішення про можливі поставки, але наголосив, що Вашингтон очікує "помітного прогресу" у врегулюванні конфлікту найближчими тижнями.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

