Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що може повідомити російському лідеру Володимиру Путіну про можливість передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю.

Трамп зазначив, що прагне забезпечити Україну новими партіями озброєння на прохання президента Володимира Зеленського.

"Вони хотіли б мати “Томагавки”. Це крок уперед", — сказав Трамп.

Американський президент не уточнив, чи ухвалене офіційне рішення про можливі поставки, але наголосив, що Вашингтон очікує "помітного прогресу" у врегулюванні конфлікту найближчими тижнями.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся Трампа з проханням надати Києву ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).