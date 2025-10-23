Трамп пояснив, чому Україні не передадуть ракети Tomahawk

США не погодили передання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від 6 місяців до одного року, аби навчитися ними користуватися.

Про це заявив президент Штатів Дональд Трамп, спілкуючись із пресою на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Він також додав, що Сполучені Штати взагалі не планують навчати інші армії, як застосовувати Tomahawk.

"Із «Томагавком» потрібна величезна крива навчання. Це дуже потужна зброя, дуже точна зброя, і, можливо, саме це робить її такою складною. Потрібен рік інтенсивних тренувань, щоб навчитися ним користуватися, і ми знаємо, як ним користуватися, і ми не збираємося навчати цього інших людей", — сказав політик.

За словами Трампа, єдиний спосіб для України завдавати ударів ракетами Tomahawk — це якби США вистрілили цими снарядами.

"Вони дуже складні, тому єдиний спосіб вистрілити з "Томагавка" — це якщо ми вистрілимо в нього, а ми цього не зробимо".

Tomahawk — це крилаті ракети, що використовуються переважно Військово-морськими силами США для атак на глибокі наземні ділянки. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність польоту до 2500 км (1550 миль).

Переговори зі США про Tomahawk

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

17 жовтня Зеленський зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював зокрема надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ. В інтервʼю NBC News Зеленський заявив, що президент США не сказав "ні" щодо Tomahawk, але не сказав й "так".

20 жовтня Зеленський заявив, що європейські лідери хочуть звертатися з проханням до Трампа, щоб Україна використовувала ракети Tomahawk.