Президент США Дональд Трамп не передає Україні ракети Tomahawk через небажання ескалації з Росією до того моменту, поки він не зустрінеться з керівником РФ Володимиром Путіним.

Про це розповів президент Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент Суспільного.

За словами Зеленського, саме питання далекобійних ракет змусило Путіна зателефонувати Трампу. Нині Україна тримає постійний звʼязок з європейськими лідерами, які хочуть звернутися з проханням до Трампа, щодо ракет Tomahawk. Адже країни Європи також їх мають.

“Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації“, — розповів Зеленський.

Нині, за словами президента, Україна та Європа вибудовує спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатиметься до США.

Переговори зі США про Tomahawk

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за Трампом.

Перед тим видання Axios писало, що Володимир Зеленський під час зустрічі у вересні на полях Генасамблеї ООН звернувся до Трампа з проханням надати Києву ракети Tomahawk.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президенти України та США обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Під час спілкування із журналістами 8 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Трамп не відмовив у проханні надати Україні далекобійні ракети "Томагавк" під час їхньої зустрічі в Білому домі 18 серпня цього року.

10 жовтня кремлівський лідер Путін заявив, якщо Київ отримає ці крилаті ракети, то відповіддю Москви стане "посилення системи протиповітряної оборони" (ППО).

13 жовтня Трамп заявив журналістам, що США можуть надіслати Україні ракети Tomahawk, якщо Путін не піде на врегулювання.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

17 жовтня глава держави зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ, можливу майбутню зустріч з Путіним та питання посилення української ППО й енергетики.

В інтервʼю NBC News Зеленський заявив, що президент США не сказав "ні" на передачу Україні ракет Tomahawk, але не сказав й "так".

Tomahawk — це крилаті ракети, що використовуються переважно ВМС США для атак на глибокі наземні ділянки. Запущені з кораблів або підводних човнів, вони мають дальність польоту до 2500 км (1550 миль).