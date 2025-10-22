Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо купівлі винищувачів Gripen

Україна та Швеція 22 жовтня підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E.

Документ підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції.

За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, угода не передбачає негайних постачань літаків і розрахована на тривалу перспективу.

"Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент. Йдеться про близько 120-150 винищувачів Gripen серії E, яку зараз починаємо виробляти. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили України", — повідомив Крістерссон.

Прем'єр-міністр Швеції додав, що це "початок тривалої подорожі на 10-15 років".

Зеленський заявив, що Україна готувала пілотів та готує технічні команди для того, щоб "наступний рік став початком використання Gripen".

Він додав, що разом із Ульфом Крістерссоном обговорювали питання енергетики та допомогу щодо можливості відновлення.

"Скоординували зусилля напередодні зустрічі в Брюсселі. Саме наша далекобійність може усадити Росію за стіл так, щоб реально закінчити цю війну", — додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому Україна обрала саме шведські винищувачі, президент Зеленський зазначив, що українська сторона володіє інформацією про різні типи літаків і може порівнювати їх з іншими платформами.

"Я не хочу розкривати всі кроки. Але Gripen — це пріоритет. Це питання коштів, маневру, як це використовувати. Gripen — одні з найкращих у світі", — заявив Зеленський.

Раніше шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що Швеція готова робити більше у контексті військової допомоги Україні, зокрема щодо участі у програмі PURL і в авіаційній коаліції. За його словами, спочатку Стокгольм хоче надати Києву літаки радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, а згодом зосередитися на винищувачах Gripen.

На його думку, контроль одразу над трьома типами винищувачів (F-16, Mirage та Grippen) був би "викликом" для українців. Втім міністр зазначив, що робота західних літаків у небі України значно посилила українську ППО.

У березні 2025 року в Міноборони заявляли, що передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890, про яку повідомляли торік у травні, не відстає від графіка, а терміни постачання пов'язані з підготовкою певних модифікацій F-16.