Зеленський не підтвердив відмову Трампа у передачі ракет Tomhawk

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США не сказав "ні" на передачу Україні ракет Tomahawk, але не сказав й "так".

Про це президент розповів в інтервʼю NBC News.

"Це делікатне питання, і послання від президента про те, що для американських інтересів недостатньо такої кількості, яку ви маєте. Так, я не можу поділитися цими деталями, вибачте, це ваші внутрішні питання, але я розраховую на продовження цього діалогу", — повідомив Зеленський.

Раніше Axios та CNN заявляли, що Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським повідомив, що не планує постачати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Президент України також зазначив, що в Росії бояться отримання Україною ракет Tomahawk.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати доставлять нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо, і він знає, які військові цілі, ми знаємо, де вони знаходяться, військові цілі Росії. І він боїться, що ми можемо цим скористатися. І тому ми там, де ми є", — сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Tomahawk — родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (в тому числі ядерні) та можливість запуску із різних платформ.