Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що в Німеччині могло б не бути справедливого судового розслідування щодо Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Про це Навроцький сказав 20 жовтня на пресконференції у Вільнюсі.

"Ми маємо вирок незалежного польського суду (...) І дуже добре, що пан Журавльов залишається в Польщі, – відповів польський президент на запитання журналістів. — Я дійсно згоден з тим, що на німецькій стороні його міг не чекати справедливий суд".

За словами політика, проєкт "Північний потік" мав приносити прибутки Німеччині, попри те, що завдяки цьому Росія отримуватиме мільярдні прибутки, зокрема для війни проти України.

Він додав: не можна карати громадянина України за те, що "коли його країну руйнує [лідер Кремля[ Володимир Путін, той бере участь у подібних діях".

"З огляду на інтереси німецької держави в контексті Nord Stream 2 можна припустити, що — до речі, так і було зазначено в частині вироку, — що там бізнес-аргументи чи економічні аргументи взяли б гору над здоровим глуздом", — додав Навроцький.

Окрім того, вирок польського суду прокоментував в ефірі Polskie Radio координатор спецслужб, міністр Томаш Семоняк. Він теж оцінив рішення суду стосовно Журавльова як правильне. на його думку, Польща продемонструвала, що є правовою державою — і це добре, що польський суддя розглянув справу ширше та з моральної точки зору.

"Тут ми маємо однозначну оцінку щодо Nord Stream як такого і цієї німецько-російської співпраці, яка була спрямована проти Польщі, країн Центральної та Східної Європи, і ми говорили про це ще задовго до війни", — зауважив Семоняк.

Нагадаємо, 30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів. 6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

17 жовтня у Варшаві суд відхилив запит ФРН на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти. Польська прокуратура не оскаржуватиме відмову в екстрадиції чоловіка.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік". Червінський заперечував свою причетність.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.