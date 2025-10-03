30 вересня польські поліцейські затримали під Варшавою інструктора з дайвінгу Володимира Ж. Його розшукують німецькі слідчі за підозрою у підриві газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”. Слідство називає Володимира одним з чотирьох водолазів, які у вересні 2022 року заклали вибухівку на газопроводи на дні Балтійського моря. В Німеччині йому загрожує до 15 років позбавлення волі за диверсію, підрив та знищення споруди. Давати пояснення затриманий відмовляється. 1 жовтня Окружний суд Варшави тимчасово арештував українця на сім днів. Арешт може бути продовжено. Потім польський суд має вирішити чи екстрадувати Володимира до Німеччини. Польський генпрокурор обіцяє не з цим не поспішати.

Раніше іноземні медіа з посиланням на джерела згадували прізвище затриманого — Журавльов. Український адвокат затриманого підтвердив це ж прізвище Суспільному. Це вже другий українець, якого за останні три місяці затримали у Європі за підозрою у підриві “потоків”. Що нового ми дізнались про підрив “потоків” та затриманого в Польщі дайвера — читайте в матеріалі.

Професійний водолаз

Український адвокат Микола Катеринчук, голова юридичної компанії “Катеринчук, Моор & Партнери” розповів, що познайомився з Володимиром Журавльовим ще торік в Україні, й відтоді став безкоштовно консультувати з юридичних питань. Про клієнта Катеринчук розповідає небагато: Володимир цивільний, висококласний аквалангіст, досвідчений у підводному плаванні, має власну компанію Family Diving, яка "об'єднує групу дайверів" та є відомим у цій сфері. “Його група брала участь у постановці кількох підводних трюків для художніх фільмів, фактично виконуючи функції каскадерів”, — повідомив нам Катеринчук.

У серпні минулого року, коли стало відомо про ордер на арешт українця Володимира Ж., видання Politico першим назвало його прізвище й опублікувало лінк на профіль у Facebook. Суспільне написало на цей акаунт, однак на момент публікації матеріалу відповіді ми не отримали.

Польський адвокат Володимира Журавльова Тимотеуш Папроцький теж представляє його інтереси з 2024-го, зазначив Катеринчук. Додаючи, що влітку того року польські правоохоронці отримали від німецьких колег ордер на арешт Журавльова й обшукали його будинок у Прушкові. Володимира тоді не було вдома, однак поліцейські вилучили частину його майна. Щоб остаржити ці дії, Володимир й найняв польського адвоката, стверджує Катеринчук.

“Суспільне” звʼязалось і з Папроцьким, який розповів більше деталей про свого клієнта. Зокрема, що Журавльов приїхав до Польщі з родиною на початку 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Володимир мав тимчасові дозволи на проживання й на роботу в Польщі, мешкав у місті Прушків поблизу Варшави й займався бізнесом — мав компанію з монтажу та обслуговування вентиляційних та кондиціонерних систем.

Польський захисник Журавльова зазначив, що німецькі правоохоронці кваліфікували дії його клієнта як ворожий конституційний саботаж, умисне спричинення вибуху вибухового матеріалу та знищення споруди. В Німеччині Журавльову загрожує до 15 років в'язниці.

За словами Папроцького, європейський ордер на арешт його клієнта Федеральний трибунал справедливості німецького міста Карлсруе видав 5 червня 2024 року. Після чого ордер передали Польщі.

“Мій клієнт знав про існування цього ордера, але при тому не переховувався. Причини, з яких польські органи здійснили затримання лише через понад рік, мені невідомі, — наголошує адвокат Папроцький. — Важливо, що в поданому німецькою стороною ордері вказано неправильні особисті дані мого клієнта, а саме помилкове написання імені та прізвища”.

У серпні минулого року речниця Генерального прокурора Польщі Анна Адамяк повідомила, що український водолаз Володимир Ж., якого німецькі служби підозрюють в участі у підриві газопроводу "Північний потік", на початку липня виїхав із Польщі до України. Адамяк стверджувала, що Німеччина хоч і видала на нього європейський ордер на арешт, але не внесла його дані до бази розшуку, через що чоловік зміг легально перетнути кордон.

Микола Катеринчук пояснює, що Європейський ордер на арешт не має строку дії. Він чинний доти, доки не буде виконаний. “Я так розумію, що у 2024 році його не змогли виконати, але у Польщі виник обов’язок це зробити. Тому, ймовірно, щойно Володимира виявили на території Польщі, його й заарештували”, — припускає Катеринчук.

Підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" у 2022-му році українського дайвера Володимира Журавльова (в центрі) польські поліцейські під конвоєм проводять до зали Варшавського суду, 1 жовтня 2025 року. REUTERS/Kacper Pempel

Великий сюрприз

Тимотеуш Папроцький стверджує, що більшу частину року, який минув із часу видачі ордера на його арешт, Журавльов провів у себе вдома в Польщі: це підтверджується “документацією щодо його перебування”.

Для Миколи Катеринчука затримання Журавльова в Польщі стало великим сюрпризом. Адвокат згадує, що дізнався про це від дружини Володимира. “Я був здивований, як він взагалі опинився там і чому вирішив поїхати, адже знав, що діє європейський ордер на його арешт і його могли затримати будь-де в країнах ЄС”, — зазначає Катеринчук.

Він також є адвокатом дружини Сергія Кузнєцова — іншого українця, якого німці підозрюють у підриві “Північних потоків”. У серпні цього року його затримали в Італії. Місцевий суд вже погодив його екстрадицію до Німеччини, однак Кузнєцов, який не визнає провини, оскаржив це рішення.

Катеринчук розповідає, що обговорював із Володимиром Журавльовим затримання Кузнєцова. Журавльов цікавився цією справою та добре усвідомлював ризики. “Але я навіть не міг уявити, що якраз тоді, коли ми говорили про це, він перебував у Польщі”, — каже Катеринчук.

Деталі справи

Після того, як 30 вересня Окружний суд Варшави тимчасово заарештував Володимира Журавльова, місцева прокуратура повідомила, що підозрюваного допитали, однак відповідати на питання він відмовився. Згоди на екстрадицію до Німеччини Журавльов не дав.

В свою чергу Генеральний прокурор Федерального суду Карлсруе Інес Петерсон зазначив, що у ордері на арешт Володимира (німці теж не вказують прізвище Журавльова) йому інкримінують, зокрема, що як кваліфікований водолаз він належав до групи осіб, які у вересні 2022 року поблизу острова Борнгольм розмістили вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік — 2". Володимир брав участь у необхідних для цього зануреннях. Дісталась на місце занурення група на вітрильній яхті, яка вирушила з міста Росток у Німеччині. Вітрильник орендували за допомоги підроблених документів через посередників у німецькій компанії.

Більше подробиць справи наведено в рішенні Апеляційного суду Болоньї щодо екстрадиції Сергія Кузнєцова. За версією слідства, 8 вересня 2022 року з порту Вік на німецькому острові Рюген відплив вітрильник “Андромеда” з сімома українцями на борту. Групою командував спецпризначенець Кузнєцов, який на той час служив у ЗСУ. Володимир Журавльов був одним із чотирьох водолазів. Окрім них, на “Андромеді” були ще шкіпер і сапер. Поблизу данського острова Борнгольм на глибині 70-80 метрів водолази встановили на газопроводи "Північний потік" і "Північний потік — 2" щонайменше чотири вибухових пристрої. Кожен із них мав детонатор із таймером і важив від 14 до 27 кілограмів.

22 вересня "Андромеда" повернулась до порту Вік. Через чотири дні газопроводи вибухнули. Перший — о другій годині ночі 26 вересня, другий — о 19:00 того ж дня.

Що чекає на Журавльова далі

За словами адвоката Папроцького, після того, як 1 вересня Окружний суд Варшави тимчасово арештував Журавльова, українець перебуває в місцевому СІЗО. Польський захисник дайвера пояснює, що після того, як українець відбуде тимчасовий тижневий арешт суд має вирішити, чи арештовувати Володимира до розгляду питання про екстрадицію до Німеччини.

Тимотеуш Папроцький анонсує, що проситиме суд не робити цього, натомість призначити йому майнову поруку або інший захід, що не включає в себе позбавлення волі.

Міністр-координатор роботи спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк уже пообіцяв, що з видачею українця Німеччині його країна не поспішатиме.