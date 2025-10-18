Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив, що поважає рішення польського суду не екстрадувати українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє RMF24.

"У Польщі ухвалено судове рішення, яке я поважаю, бо ми визнаємо принцип розподілу влади", – сказав Вадефуль. Він додав, що роль виконавчої влади «не полягає у втручанні» у судові рішення, "особливо в інших країнах".

Журавльов подякувавши полякам та українцям за підтримку, наголосив, що не зміг би розраховувати на справедливий суд у Німеччині. В інтерв'ю Telewizja Republika він зізнався, що арешт та утримання під вартою були для нього важким досвідом, а звинувачення проти нього називає безпідставними.

Чоловік наголосив, що не скоїв жодного злочину і заявив, що якщо його звинувачують, бо він водолаз, то будь-якого водолаза з України можуть звинуватити так само.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

17 жовтня у Варшаві суд відхилив запит ФРН на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир З. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира З., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.