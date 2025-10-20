Трамп заявив, що Україна може перемогти у війні, але це малоймовірно

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна все ще може перемогти у війні з РФ, проте він вважає такий результат малоймовірним.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе у Білому домі 20 жовтня.

Так американський лідер відповів на прохання журналістки пояснити, чому у вересні він говорив, що Україна може виграти війну та повернути окуповані РФ території за допомогою ЄС, проте пізніше почав змінювати погляд на це питання.

"Вони (українці — ред.) все ще можуть перемогти. Я не думаю, що вони переможуть, але вони можуть. Я не казав, що вони це точно зроблять , але вони можуть, я казав, що вони могли б. Що завгодно може статися. Війна — дуже дивна річ", — заявив очільник Білого дому.

Він також додав, що Вашингтон намагається досягти угоди щодо врегулювання війни, яку РФ веде проти України.

"Якщо його буде досягнуто — це чудово. Якщо ні — багато хто заплатить велику ціну", — сказав президент США, не уточнивши, кого саме в такому разі торкнуться озвучені ним наслідки.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомила, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

19 жовтня лідер США заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.