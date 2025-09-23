Україна може повернути свою територію за допомогою ЄС, та піти далі — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за допомогою Європейського Союзу може перемогти у війні проти Росії та повернути свою територію, і навіть "піти далі". Причиною такої позиції Трамп назвав економічну ситуацію в Росії.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Білий Дім.

"Після розуміння економічних проблем Росії, я Думаю Україна, з підтримкою Європейського Союзу, у позиції коли вона може перемогти у війні та повернути всю територію. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, та, особливо, НАТО, повернення на кордони, з яких почалася війна, можливе", — написав Дональд Трамп.

Серед причин, чому Росія може програти війну, яку розпочала проти України, президент США назвав тривалість війни — понад 3,5 роки; воєнна економіка Росії, направлена на бойові дії; знищення російських нафтопереробних потужностей та "великий дух" України.

"Путін та Росія мають велику економічну проблему, і це час для України діяти. В будь-якому випадку я бажаю обом країнам хорошого. Ми продовжимо надавати озброєння країнам НАТО, з якими країни НАТО робитимуть що забажають", — повідомив президент Трамп.

Також Трамп зауважив, що Україна може не лише повернути свої міжнародно визнані кордони, а й "просунутись далі".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей пост під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Трампом.

"Трамп сам по собі може змінити хід гри, якщо буде впевнений в Україні, і я думаю, що зараз він ближче до цієї ситуації. Тільки Трамп може це зробити. На сьогодні ми знаємо декількох не надто впливових гравців у світі, які можуть змінити хід гри, але він найближчий до цього. Тому ми не бачимо і не відчуваємо їхнього впливу, і я поділився цим з президентом. Тому що не бачимо бажання Китаю закінчити цю війну. Я цього зовсім не відчуваю. Вони не зацікавлені. Я дійсно не знаю, чому", — сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

Президент України Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.