Пентагон розпочав глобальну програму закупівлі критично важливих мінералів на суму до $1 млрд для поповнення національних запасів, намагаючись зменшити залежність від Китаю, який домінує на ринку металів, необхідних для оборонної промисловості.

Про це пише газета Financial Times.

Зусилля, керовані Агентством оборонної логістики (DLA), включають закупівлю кобальту, стибію, танталу, скандію та інших рідкісноземельних елементів як у США, так і в союзних країнах. Ці матеріали є критично важливими для технологій від радарних систем до винищувачів. Плани закупівель передбачають витрати до $500 млн на кобальт, $245 млн на стибій, $100 млн на тантал і $45 млн на скандій.

Ці дії стали відповіддю на нещодавні експортні обмеження Китаю, зокрема на рідкоземельні елементи та постійні магніти, що викликало занепокоєння щодо доступу до металів у США та Європі. У відповідь адміністрація Трампа оголосила про запровадження додаткових 100-відсоткових тарифів на китайський імпорт.

Програма також передбачає інвестиції в розмірі $7,5 млрд у критично важливі мінерали, зокрема $2 млрд на поповнення національних оборонних резервів, $5 млрд на інвестиції в ланцюги постачання та $500 млн на кредитну програму для стимулювання інвестицій у приватний сектор.

Ці заходи є частиною стратегії адміністрації Трампа щодо зміцнення національної безпеки та зменшення залежності від китайських постачальників критично важливих матеріалів, зазначає FT.