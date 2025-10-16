Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що нині "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів. Цей пакет обмежень адвокатує лідер республіканців у Сенаті Джон Тун.

Про це Трамп сказав після телефонної розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним.

16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Сполучених Штатів Джон Тун сказав у коментарі Politico, що американським законодавцям час просуватися далі із законопроєктом про санкції проти Росії.

Цей проєкт закону передбачає введення мит для країн, що імпортують російські енергоносії, та застосування вторинних санкцій до іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво.

"Все готово. Я думаю, що настав час діяти", – додав Тун.

Пізніше того ж дня республіканець уточнив, що законопроєкт мають поставити на розгляд приблизно протягом наступних 30 днів.

Президента Трампа після його розмови з Путіним запитали про цей законопроєкт, що згадував Тун.

Трамп відповів, що Тун ще не знає про дзвінок до Путіна і що він розповість про це лідеру республіканців. "Це може бути настільки продуктивним дзвінком, що ми зрештою досягнемо успіху", — сказав Трамп.

"Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити вбивства. (...) Тож я збираюся поговорити з ним (з Джоном Туном — ред.) і спікером Майком Джонсоном. Я поговорю з ними трохи пізніше і розповім їм про це. І ми ухвалимо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не ідеальний час [для санкцій]", — додав президент США.

Що США раніше говорили і планували стосовно санкції на паливо РФ

У вересні в Конгресі США зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження для суден та компаній, що перевозять російську нафту поза міжнародним контролем.

15 жовтня американський міністр фінансів Скотт Бессент на пресконференції заявив, що президент США Дональд Трамп готовий запровадити мита у розмірі до 500% проти Китаю, якщо Пекін продовжить закуповувати нафту у РФ. За його словами, що 85 сенаторів уже готові надати очільнику Білого дому такі повноваження.

Раніше президент Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.