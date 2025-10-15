США готові запровадити мита на закупівлю Китаєм російської нафти, але європейські союзники Вашингтона мають бути готовими взяти участь у таких діях.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє BBC.

"Саме закупівля Китаєм російської нафти живить російську військову машину. Китай купує 60% російських енергоносіїв. Вони купують 90% іранських енергоносіїв", — сказав він.

Бессент також зазначив, що Сполучені Штати нададуть фотографії, передані українським урядом, які свідчать, що китайські деталі використовувалися у російських безпілотниках, які атакували Україну.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав країни Європи та НАТО припинити купувати нафту в Росії. Він переконаний, що тоді ціни на нафту знизяться, і в Росії більше не буде сил продовжувати війну в Україні. Також США закликали G7 і ЄС запровадити тарифи на Китай та Індію через російську нафту.