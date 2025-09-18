Трамп: зниження цін на нафту змусить Росію вийти з війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо ціни на нафту знизяться, Кремль змушений буде припинити війну в Україні. За його словами, "у Путіна не буде вибору — він вийде з цієї війни".

Про це він сказав під час пресконференції з премʼєр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у Чекерсі 18 вересня.

Трамп критикував європейські країни за купівлю російської нафти, наголосивши, що це шкодить інтересам США.

"Я був розчарований цим, прем’єр-міністр Індії теж був розчарований. Це нечесно зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього допустити", — сказав він.

Президент додав, що США значно збільшили видобуток нафти та буріння, завдяки чому вдалося вплинути на світові ціни.

"Ціна на нафту значно знизилася, і Росія заспокоїться", — додав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Трамп повідомив, що відмова країн НАТО від його умов щодо припинення імпорту нафти та запровадження мит проти Китаю лише витрачатиме "час, енергію та гроші" США у намірах припинити війну, яку розпочала Росія проти України.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200—250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.