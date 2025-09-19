Сенат США готує санкції проти "тіньового флоту" Росії

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт, який передбачає обмеження для суден та компаній, що перевозять російську нафту поза міжнародним контролем.

Про це свідчать дані на сайті Конгресу.

Ініціатором законопроєкту став сенатор-республіканець Джеймс Ріш. Документ підтримали представники обох партій, зокрема Джин Шахін, Том Коттон, Шелдон Вайтгаус, Піт Рікеттс, Річард Блументаль, Крістофер Кунс, Ліндсі Ґрем та Тім Кейн.

Законопроєкт передбачає запровадження обмежувальних заходів проти суден російського "тіньового флоту". 18 вересня документ передали до комітету Сенату з закордонних справ. Текст ініціативи поки що не оприлюднили.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.