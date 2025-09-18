Трамп вважає хибним, що Європа та НАТО досі купують російську нафту

Президент США Дональд Трамп вважає, що вже настав час для припинення вогню у війні Росії проти України, але потрібні санкції на російську нафту. Лондон погодився.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів 18 вересня на борту літака дорогою до Вашингтона з Великої Британії.

Зокрема, кореспонденти нагадали, що вже минуло декілька місяців після зустрічі Трампа з лідером Кремля Путіним, й уточнили, чи час вже для припинення вогню.

"Думаю, так. Але коли настане час — це буде жорстко", — відповів президент Америки. Він додав, що разом із Конгресом США працюватиме над закінченням війни Росії та України.

"Я б сказав, що економіка завжди є економікою, особливо зараз, коли йдеться про нафту. Якщо ми знизимо ціну на нафту, то ми зупинимо цю війну", — відповів Трамп, імовірно, маючи на увазі російське паливо.

Очільник Сполучених Штатів говорив з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером по те, що Європа та країни НАТО досі купують російську нафту. Лідер британського уряду, за словами Трампа, погодився, що "це недобре".

"Ми повинні робити все це, а Європа тим часом купує нафту в Росії — це недобре. Він [Стармер] також був би готовий запровадити санкції", — запевнив Трамп.

Нагадаємо, 17-18 вересня президент Трамп та перша леді США Меланія Трамп перебували у Великій Британії з державним візитом. Трамп другого дня дав спільну пресконференцію з прем'єром Стармером, де теж наголошував, що якщо ціни на нафту знизяться, Кремль змушений буде припинити війну в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти Росії тоді, коли країни НАТО перестануть імпортувати нафту з РФ.

Нафту з Росії імпортують Словаччина та Угорщина. Країни імпортують близько 200—250 тисяч барелів російської нафти на день, що еквівалентно приблизно 3% попиту ЄС на нафту.