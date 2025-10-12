Зеленський закликав Трампа ухвалити паралельні рішення про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа не чекати, поки Європа припинить купувати російські енергоносії, і ухвалити паралельні рішення щодо санкцій проти РФ.

Про це український президент сказав в етері Fox News.

За його словами, якщо такі сильні країни, як США, Європа, Канада і Японія, використовують такі інструменти, як санкції і мита, насамперед щодо енергоносіїв, потім флоту, банківської системи, критичних мінералів, то це вплине на "внутрішні справи" Росії.

Зеленський вважає, що якщо США введуть проти Росії всі санкції і позбавлять її можливості обходити обмеження, це може вплинути на можливість РФ вести війну проти України.

"Росія зараз використовує 350 млрд доларів лише на свої військові потреби, на цю війну, на свій військовий сектор. Ось чому вони виробляють так багато безпілотників, ракет, артилерійських снарядів тощо. І вони багато грошей вкладають у контракт з Північною Кореєю. До речі, вони допомагають Північній Кореї зміцнювати армію. Тому санкції дуже важливі", — сказав він.

Президент зазначив, що підтримує позицію Трампа, що Європа — і держави і бізнес — повинні відмовитися від російських енергоносіїв. Водночас він зазначив, що просить американського президента не пов'язувати санкції США з відмовою ЄС від російських нафти і газу.

"Я розумію його думку і розумію, як він хоче, щоб Європа першою продемонструвала та зупинила будь-який енергетичний контракт з Росією. Я розумію, але нам важко. У нас небагато часу, і тому, звичайно, для мене краще, якщо США прийматимуть паралельні рішення. Вторинні санкції дуже болючі для Росії. Усі це розуміють. Це залежить від президента Трампа. Я прошу його підтримати цей пакет вторинних санкцій. І, звичайно, не пов'язувати це з європейськими рішеннями", — сказав Зеленський.

За його словами, з 2022 року Європа досягла великого прогресу — скоротила 80% своїх контрактів на енергоносії з РФ.