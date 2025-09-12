Міністерство фінансів США закликало країни Групи семи (G7) та союзників з ЄС запровадити "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити закупівлі російської нафти та посилити тиск на Москву.

Про це повідомив речник Міністерства фінансів США агентству Reuters.

За його словами, купівля російської нафти Китаєм та Індією фінансує військову машину Путіна та продовжує вбивства українців. Він каже, що союзники ЄС мають приєднатися до США та запровадити тарифи, які будуть скасовані після закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп уже запровадив додаткові 25% мита на імпорт з Індії, збільшивши загальні штрафні мита до 50%, що ускладнило торговельні переговори між країнами. На китайський імпорт додаткові тарифи поки не поширюються через торговельне перемир’я між США та Китаєм.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вирушити до Мадрида для переговорів із китайським віцепрем’єром Хе Ліфеном щодо питань торгівлі, TikTok та боротьби з відмиванням грошей.

Раніше Трамп заявив про вичерпання терпіння щодо Путіна, однак утримався від нових санкцій проти Росії. Він наголосив, що європейські країни також повинні долучитися до посилення тиску на Москву через тарифи та санкції.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Росія знизила ціни на нафту для Індії. За словами джерел, які отримали пропозиції щодо російської нафти, ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent з урахуванням доставки. Ціна вказана для вантажів, які будуть завантажені наприкінці вересня та в жовтні, зазначили співрозмовники агентства.