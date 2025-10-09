В Україну з російської окупації повернули групу з 23 дітей і підлітків

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути групу з 23 українських дітей та підлітків.

Про це у Telegram 9 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів кілька їхніх історій.

За його словами, серед них, — двоє сестер 11 та 14 років, яких окупанти намагалися примусити ходити до російської школи, погрожуючи матері забрати їх у неї у разі відмови.

Ще один з підлітків, як каже посадовець, після окупації лишився без опіки і його змусили оформити російський паспорт. Також хлопець принципово відмовився навчатися в російській школі.

А маленьку дівчинку з мамою одного разу не випустили з окупації "у звʼязку зі службою родича у Збройних силах України". Після цього ця сім’я залишилася без жодних документів і жила під постійним тиском.

"Сьогодні всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну й гуманітарну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до спокійного життя", — додав Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.