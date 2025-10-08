Влада Баварії планує дозволити поліції збивати невідомі дрони

Влада німецької федеральної землі Баварія зробила крок до того, щоб надати дозвіл поліції збивати невідомі дрони після того, як їх поява порушила роботу аеропорту Мюнхена.

Про це повідомляють МВС Баварії та Еuronews.

Прем'єр Баварії Маркус Зьодер (ХСС) оголосив, що питання збиття дронів у Баварії буде вирішено за допомогою прискореного ухвалення закону.

"Захист інфраструктури є пріоритетом для уряду землі. Сьогодні ми сказали, що повинні пришвидшити процес. Повноваження поліції щодо безпілотників та операторів безпілотників будуть значно посилені", — сказав він.

За словами Зьодера, баварська поліція отримає повноваження виявляти та збивати безпілотні літальні апарати.

"Ми створюємо чіткі правила в законі про поліцейські завдання, щоб баварська поліція могла ефективно та швидко боротися із загрозами, що виникають від дронів. Це передбачає виявлення, переслідування, вилучення та захист – за умови дотримання відповідних умов – навіть збиття дронів" — заявив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн.

Крім того, він оголосив, що технічне оснащення для боротьби з дронами у баварській поліції буде постійно модернізуватися та розширюватися.

Міністр зазначив, що поява дронів по всій Німеччині, а недавно поблизу аеропорту Мюнхена та авіабази Ердінг, свідчить, що загроза є реальною і вона зростає.

"Наша критична інфраструктура, військові об'єкти та промисловість перебувають під дедалі більшою загрозою. Тому ми повинні терміново підготуватися та протидіяти загрозі громадському життю", — сказав Геррманн.

Він наголосив, що поліцейські дрони в майбутньому повинні мати озброєння, щоб, за необхідності, збивати небезпечні дрони.

"Тому ми хочемо скасувати заборону в законі про поліцію на розміщення зброї на безпілотних літальних апаратах", — сказав міністр.

Уряд Баварії також має намір створити Центр захисту від дронів в Оборонній лабораторії Ердінга поблизу Мюнхена.

2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і зовсім зупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом.

Дрони та літаки над Європою

У ніч на 10 вересня Польща підіймала свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли в повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та теж аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.