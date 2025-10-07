Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору країни поблизу східного кордону з Білоруссю і Росією. Починаючи з 8 жовтня, до подальших рішень, обмеження діятиме у нічний час — із 20:00 до 7:00.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії.

За словами очільника відомства Андріса Спрудса, часткове закриття повітряного простору Латвії пов’язане із серією інцидентів із дронами, що порушували повітряний простір країн НАТО.

"Також той факт, що обмеження повітряного простору надає Національним збройним силам можливість проводити більш детальне спостереження за повітряним простором, проводити навчання із застосування дронів і боротьби з безпілотниками, а також розгортати і навчати мобільні бойові підрозділи, ухвалене рішення про продовження часткового закриття повітряного простору Латвії в темний час доби", — пояснив міністр.

Також він наголосив, що наступні кроки узгоджуватимуться з плануванням операції НАТО "Східний щит" та координуватимуться з іншими країнами Балтії.

Міноборони Латвії повідомило, що, за оцінкою армії, наразі для країни "безпосередньої військової загрози" немає, однак її збройні сили перебувають у стані підвищеної готовності під час масштабних оборонних навчань "Namejs 2025", які триватимуть до 8 жовтня.

"Щоб зменшити ризики від дронів, підрозділи протиповітряної оборони Національних збройних сил постійно чергують на східному кордоні Латвії й за необхідності готові збивати дрони країн-агресорів. Також посилено патрульну місію НАТО та запроваджуються нові системи акустичного моніторингу повітряного простору", — додав Спрудс.

Нагадаємо, Латвія з 11 по 18 вересня закрила повітряний простір вздовж східного кордону з Білоруссю і Росією.

За словами, міністра оборони Латвії Андріса Спрудса повітряний простір поблизу східного кордону з Білоруссю та Росією вирішили закрити через дронову атаку Росії на Польщу 10 вересня.

Зокрема, це дозволить повністю контролювати заборонену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів, а також звільнить заборонену повітряну зону для винищувачів Балтійської повітряної патрульної місії НАТО та латвійської протиповітряної оборони.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

Що відомо про "Східний щит"

Естонія, Латвія і Литва створюють "Балтійську лінію оборони". У плані, який отримав назву "Східний щит", Польща охороняє близько 700 кілометрів кордону.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, національна програма стримування та оборони "Східний щит" є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі та східного флангу НАТО з 1945 року.

Як пише RMF24, програма, на яку уряд оголосив про виділення 10 млрд злотих (2,6 млрд доларів), передбачає, зокрема, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.

31 жовтня 2024 року польський прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував, що Польща розпочала будівництво лінії оборонних укріплень на кордоні з РФ у рамках програми "Східний щит". Завершити всі роботи планують до 2028 року.