Латвія закриває повітряний простір уздовж свого східного кордону щонайменше до 18 вересня та хоче повністю закрити кордон із Росією та Білоруссю.

Про це повідомляють lsm.lv та delfi.lv.

Так, з 18:00 11 вересня повітряний простір Латвії на східному кордоні закриють щонайменше до 18 вересня з можливістю продовження, оголосив на пресконференції міністр оборони Андріс Спрудс.

Повітряний простір поблизу східного кордону з Білоруссю та Росією вирішили закрити після оцінки, проведеної Національними збройними силами. Спрудс зазначив, що події в середу, 10 вересня, в Польщі є явним порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія повинна діяти відповідно.

Як пояснив міністр, закриття повітряного простору на східному кордоні дозволить повністю контролювати заборонену повітряну зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів, а також звільнить заборонену повітряну зону для винищувачів Балтійської повітряної патрульної місії НАТО та латвійської протиповітряної оборони.

Такий крок також дозволив би посилити випробування систем акустичного спостереження за повітряним простором, симуляції використання безпілотників та боротьби з ними, а також розгортання та навчання додаткових мобільних бойових підрозділів.

“Російські дрони в повітряному просторі НАТО – це тривожний дзвінок, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти ескалації атак дронів”, – зазначив Спрудс.

Щоб зменшити загрозу з боку безпілотників, підрозділи протиповітряної оборони Національних збройних сил Латвії наразі постійно чергують на східному кордоні країни, щоб, за необхідності, збивати безпілотники держав-агресорів. Також було посилено патрульну місію НАТО та впроваджуються нові акустичні системи спостереження за повітряним простором. Протягом минулого року до нормативних актів внесли зміни, які у співпраці з Латвійською повітряною службою дозволяють швидко закривати повітряний простір у зонах, що перебувають під загрозою, а також впровадили зміни, що посилюють управління польотами у східному повітряному просторі Латвії.

Крім того, Латвія може повністю закрити кордон із Росією та Білоруссю. Цю можливість розгляне комісія Сейму з національної безпеки. Рішення очікується сьогодні, 11 вересня, пише delfi.lv.

Так, у четвер, 11 вересня, Сейм передав на розгляд Комісії з питань національної безпеки поданий Національним об'єднанням проєкт рішення про повне закриття кордону Латвії з Росією та Білоруссю на час проведення військових навчань "Захід".

За передачу проєкту на розгляд комісії проголосували 70 депутатів, 13 парламентаріїв виступили проти такого рішення, а один утримався.

Проєкт рішення передбачає доручити прем'єр-міністру Евіку Силіні негайно ухвалити рішення уряду про повне закриття кордону Латвії з Росією та Білоруссю на час навчань "Запад", а також зобов'язати Міністерство оборони вжити додаткових заходів для своєчасного реагування на будь-які загрози безпеці.

У Польщі на три місяці обмежили повітряний рух вздовж кордонів з Білоруссю та Україною, пише RMF FM з посиланням на агентство аеронавігаційних послуг. Це сталося після того, як учора польський повітряний простір порушили 19 російських дронів. У цій зоні діятиме повна заборона на польоти, зокрема цивільних безпілотників, за винятком військових літаків. Також польоти можуть бути дозволені у випадках загрози життю чи здоров'ю людей або тварин, зокрема під час стихійних лих чи надзвичайних ситуацій. Крім того, можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом та контролем критичної інфраструктури.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.