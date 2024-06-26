Польща, Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захиститися від військових загроз та інших дій з боку Москви.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери чотирьох країн, кожна з яких має спільний кордон або з Росією, або з Білоруссю, підготували лист президенту ЄС, в якому детально описали масштаб і вартість проєкту. Його хочуть обговорити на саміті в Брюсселі 27 червня. Від країн ЄС вимагатимуть надання політичної та фінансової підтримки.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білоруссю задовольнить гостру та нагальну потребу захисту ЄС від військових та гібридних загроз", — йдеться у листі.

Повідомляється, що представники західної розвідки попередили про посилення російських диверсійних операцій по всій Європі. У листі також йдеться про те, що лінія оборони може бути побудована в координації з НАТО та його військовими вимогами.

Деякі чиновники ЄС оцінюють вартість будівництва цієї лінії оборони вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з Росією та Білоруссю приблизно в 2,5 мільярда євро.

Співробітники розвідки США та союзників помітили збільшення диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, здається, є частиною стратегії Росії з підриву підтримки України.