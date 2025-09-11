У Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною обмежили повітряний рух

У Польщі з 10 вересня до 9 грудня обмежили повітряний рух у східній частині країни вздовж кордонів з Білоруссю та Україною.

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA), передає RMF FM.

Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців.

У заяві PANSA йдеться, що на прохання Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 вересня, 22:00 до 9 грудня, 23:59, діють обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Згідно з графіками, представленими PANSA, зона EP R129 охоплює весь кордон з Білоруссю та Україною.

У відомстві наголосили, що в зоні EP R129 діє повна заборона на польоти від заходу до сходу сонця, за винятком військових літаків.

Крім того, в зоні діє цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

Від сходу до заходу сонця в зоні EP R129 заборонені польоти, за винятком:

пілотованих літальних апаратів, що здійснюють польоти після подання плану польоту, оснащених робочим транспондером, що працює в режимах A та C, або в режимі S, підтримуючи безперервний моніторинг голосового зв'язку "повітря-земля" з відповідним органом ОПР та, за необхідності, встановлюючи двосторонній зв'язок на відповідному каналі зв'язку відповідного органу ОПР;

військових літальних апаратів;

що здійснюються під кодовими словами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

У повідомленні зазначається, що після узгодження з черговою оперативною службою Центру повітряних операцій можуть бути дозволені польоти державної авіації та санітарної авіації, а також польоти, що виконуються для надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров'ю людей чи тварин, “зокрема, під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій”. Крім того, можуть бути дозволені також польоти, пов'язані із захистом та контролем критичної інфраструктури.

PANSA наголошує, що потрапляння повітряних суден, які не відповідають критеріям, в активну зону є порушенням положень Закону про авіацію.

У ніч проти 10 вересня під час повітряного нападу Російської Федерації на Україну, польський повітряний простір неодноразово порушували російські безпілотники. Польські та союзні радіолокаційні системи відстежили понад десяток об'єктів. Ті, що вважалися такими, що становили загрозу, були нейтралізовані. Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, наразі знайшли залишки 16 безпілотників.