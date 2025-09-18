У Латвії знайшли уламки російського дрона

На заході Латвії на березі знайшли хвостову частину дрона. Після попередньої експертизи встановили, що це уламок російського дрона типу "Гербера".

Про це повідомили Збройні сили Латвії та міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.

"Сьогодні на пляж у Варвській волості Вентспілського краю було знайдено уламки хвоста дрона. Група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС вирушає на місце події для аналізу об'єкта", — йдеться у повідомленні Збройних сил Латвії.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що в уламку не знайшли вибухової частини. Після попередньої експертизи встановили, що цей уламок від російського дрона типу "Гербера".

В уряді Латвії повідомили, що сконтактують з урядом Польщі та зʼясують чи є уламок дрона частиною одного з безпілотників, якими Росія атакувала Польщу 10 вересня.

Раніше стало відомо, що Латвія закриває повітряний простір уздовж свого східного кордону щонайменше до 18 вересня та хоче повністю закрити кордон із Росією та Білоруссю.

Повітряний простір закрили через дронову атаку Росії на Польщу 10 вересня. Латвія розглядала можливість закрити сухопутний кордон через спільні білорусько-російські військові навчання "Запад-2025".

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".